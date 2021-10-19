Чаще всего панические атаки возникают тогда, когда человек перенес психологическую или физическую травму.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что неврологические осложнения являются самым распространенным последствием перенесенного коронавируса, передает zakon.kz.

Как отмечает специалист, практически все люди, переболевшие COVID-19, переживают панические атаки. Кроме того пациенты после перенесенного заболевания чаще всего сталкиваются с ансомией (потерей обоняния), парестезией (нарушение чувствительности кожи).

Изменения со стороны нервной системы вышли на первое место среди последствий коронавируса.

Именно это является первым признаком поражения нервной системы. Все остальные симптомы появляются уже с течением болезни или после нее. Это объясняется тем, что у вируса выше тропность к нервным волокнам, именно на них он оказывает самое серьезное влияние. Вторым органом, страдающим от коронавируса, становятся, конечно, легкие. Но в отличие от нервных волокон они чаще восстанавливаются без последствий: уже выздоровевшие пациенты говорят о том, что функции дыхания полностью вернулись, – объяснил врач в беседе с "Лентой.ру".

В то же время медик отметил, что регулярные головные боли, парестезия с покалываниями в руках и ногах, со сведенными мышцами, отсутствие запахов и вкусов, по словам врача, остаются намного дольше. Главным долгосрочным осложнением перенесенного заболевания, с которым сталкиваются практически все люди, перенесшие коронавирус, являются панические атаки.

Организм долгое время находится в состоянии стресса в прямом смысле слова: часть легких отключается, кислорода становится меньше. Мы не замечаем этого, пока ситуация не станет критичной, но для организма любое снижение — это паника. Мозг начинает посылать сигналы во все органы, что, разумеется, пугает и самого человека, ведь он не понимает, что происходит. Так что паническая атака здесь связана со стрессом, и даже после выздоровления эпизоды продолжаются, ведь организм истощен как физически, так и психологически. Панические атаки после ковида – следствие травмирующего фактора нехватки кислорода, – сказал Кондрахин.

Специалист также объяснил, что панические атаки возникают тогда, когда человек перенес психологическую или физическую травму. Он может попытаться абстрагироваться от этого, забыть, но мозг все помнит. И когда человек попадает в похожую ситуацию, мозг возбуждается, реагируя на потенциально опасную, как ему кажется, ситуацию, и снова наступает паника.

Ситуация в данном случае осложняется еще и тем, что коронавирус никуда не делся. Даже перенесшие его пациенты знают, что могут заболеть вторично. Человек, и так ослабленный, постоянно находится в таком травмирующем информационном поле, что и дает реакцию организма в виде панических атак, – заключил медик.

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