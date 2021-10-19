Замакима Мангистауской области получил новую должность

Бакытжан Качаков назначен заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

Бакытжан Качаков назначен заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

До назначения на должность работал заместителем акима Мангистауской области.

Бакытжан Качаков родился 16 ноября 1982 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахско-Американский Университет (2002)

Специальность "Финансы и кредит"

· Государственный университет Дикинсона, США (2003)

Специальность "Финансист-экономист"

Трудовой стаж:

· Заместитель директора по финансовым вопросам ТОО "Компания Терра Холдинг ЛТД", г. Алматы;

· Специалист-налоговый инспектор, ведущий специалист-ведущий налоговый инспектор Отдела аудита юридических лиц налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2007-2009);

· Эксперт Управления аудита, главный эксперт Управления международного налогооблажения Налогового комитета Министерства финансов РК, г. Астана (2009-2012);

· Начальник Управления по работе с подведомственными финансовыми организациями Департамента жилищного строительства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2012-2013);

· Главный специалист, руководитель Управления строительства и работы с финансовыми институтами Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Министерства регионального развития РК (2013-2014);

· Главный эксперт Управления проектных работ, руководитель Управления работы с финансовыми институтами, руководитель Управления экономического анализа в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016);

· Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан (14.11.2016-02.2017);

· Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК (20.04.2017-08.2019);

· Заместитель акима Мангистауской области (с 08.2019)

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