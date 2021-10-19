Снег ожидается в трех городах Казахстана

Прогноз погоды в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на 20-22 октября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 20-22 октября, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

20 октября переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 15-17 тепла.21 октября переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.22 октября переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 2-4 тепла.

Алматы

20 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 19-21 тепла.21 октября переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 тепла.22 октября облачно, осадки, ночью сильные (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 тепла, днем с дальнейшим понижением.

Шымкент

20 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла.21 октября облачно, осадки, днем временами сильные (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 12-14 тепла.22 октября переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.

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