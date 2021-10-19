В Алматы мужчина обворовывал посетителей медцентров

Подозреваемый своей причастности к кражам не отрицает.

В Алматы сотрудники полиции задержали вора, орудовавшего в медицинских центрах, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДП города, сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан гр.З.1973 года рождения.

Он подозревается в совершении серии краж. В основном мужчина совершал преступления в частных медицинских центрах, посетители которых часто оставляют свои вещи в коридоре без присмотра: сотовые телефоны, портмоне, кошельки, словом, все, что можно оставить в карманах верхней одежды. В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного к нескольким подобным кражам. Не исключаем, что эпизодов может быть намного больше. Проверка личности подозреваемого продолжается, - уточнил начальник Управления Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Подозреваемый своей причастности к кражам не отрицает. Он водворен в изолятор временного содержания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!