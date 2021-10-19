Легковушка насмерть сбила пенсионерку на трассе в Павлодарской области

ДТП произошло на автодороге Омск – Майкапчагай.

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы областного ДП, 18 октября около 19:25 48-летний водитель автомобиля Toyota на автодороге Омск – Майкапчагай напротив села Заря сбил женщину 1955 года рождения, которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Как уточняется, из-за отсутствия освещения водитель поздно заметил пенсионерку и не смог среагировать.

По факту аварии проводится проверка. Назначены экспертизы.

Департамент полиции направлял предложения в адрес руководства АО "КазАвтоЖол" по установке искусственного освещения на загородных дорогах возле населенных пунктов, в местах повышенной опасности, над переходами, на участках перегона скота, на автобусных остановках, – рассказал Pavlodarnews.kz начальник управления местной полицейской службы ДП Галым Саргулов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!