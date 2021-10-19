Самолет с пассажирами упал в Техасе

При аварийной посадке самолета никто не пострадал.

Катастрофа произошла в округе Уоллер. На борту находился 21 пассажир, передает zakon.kz.

Погибших нет. Незначительные травмы получил лишь один человек.

По предварительной информации, во время взлета самолет не смог набрать необходимую высоту и летчикам пришлось аварийно садиться в поле. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, - пишет rt.ru.

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