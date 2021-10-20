Цены на пиво в 2022 году резко взлетят в Германии - СМИ

В стране отмечают значительное снижение потребления пенного напитка, что сказалось на его продажах.

Пиво существенно подорожает в следующем году в Германии, передает zakon.kz.

Группа "Радебергер", к примеру, повышает цены на бочковое пиво с 1 февраля 2022 года на 8,50 евро за гектолитр (100 литров). Ящик пива (с бутылками 0,5 литра) потребителю с 1 мая обойдется на 32-63 цента дороже, чем сейчас. Стоимость напитка намерены с 3 апреля увеличить и компании Krombacher и Veltins, - пишет ТАСС.

Как отмечает портал, при таком развитии событий в ресторанах бокал пива подорожает на 30-50 центов. Сейчас в среднем он обходится в 4,50 - 6 евро. Элитные сорта будут стоить более чем 10 евро за кружку.

Эксперты не исключают, что и другие пивоваренные компании, в том числе региональные, потянутся за крупными производителями и повысят стоимость янтарного напитка.

Пивоварни в значительной степени пострадали от последствий пандемии коронавируса. В Германии в прошлом году и в этом на протяжении месяцев были закрыты рестораны и пивные. Как следствие, упали продажи пива, его потребление в целом снизилось.

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