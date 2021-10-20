Врачи рекомендуют перевести Михаила Саакашвили в больницу

Экс-президент Грузии уже 20-й день держит голодовку в тюрьме.

Группа врачей посетила в Руставской тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и диагностировала состояние его здоровья после 19-ти дней голодовки, сообщает zakon.kz.

Как пишет DW, врачебный консилиум рекомендовал администрации тюрьмы отправить заключенного в больницу для интенсивного наблюдения.

Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать, - пояснил один из членов консилиума Зураб Пагва.

читайте также: Саакашвили находится в критическом состоянии

Он добавил, что состояние здоровья политика в любой момент может ухудшиться, поэтому его перевод в больницу необходим.

Решение о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения Грузии, а также местные парламентарии. Однако, согласие на госпитализацию должен дать лично Саакашвили.

читайте также: Адвокат Саакашвили назвал условия для освобождения экс-президента из тюрьмы

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, в которой не был восемь лет. Грузинские правоохранительные органы задержали бывшего президента, обвинив его в незаконном пересечении границы. Вскоре начались протестные акции сторонников Саакашвили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!