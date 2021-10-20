На Кубке Кремля из казахстанцев остался только Андрей Голубев

19 октября Елена Рыбакина проиграла свой стартовый матч одиночного разряда.

Неудачно пока складываются дела у казахстанских теннисистов на Кубке Кремля в Москве, сообщает zakon.kz.

Ни один представитель Казахстана не смог пройти стартовый круг на престижном турнире.

Вечером 19 октября проиграла свой стартовый матч одиночного разряда Елена Рыбакина. Казахстанка не сумела преодолеть барьер в лице чешки Маркеты Вондроушовой – 4:6, 4:6.

Напомним, на старте Кубка Кремля уже проиграли Дмитрий Попко, Анна Данилина и Александр Бублик. Теперь все надежды казахстанских болельщиков связаны с Андреем Голубевым, он выйдет на корты 20 октября.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!