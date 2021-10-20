Энергетический класс землетрясения 9.3.

Утром 20 октября на границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

20 октября 2021г. в 7:04 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юг от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.3.Магнитуда MPV 4.0.Координаты эпицентра 42.92° с.ш. 77.52° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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