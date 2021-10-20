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Более 1600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 20 октября 2021, 08:02

Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 октября 2021 года. В стране зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 296. Например, в Алматы количество больных увеличилось на 62, в Актюбинской области - на 39, в Нур-Султане - на 31, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 180,
  • в городе Алматы - 312,
  • в городе Шымкент - 40,
  • в Акмолинской области - 129,
  • в Актюбинской области - 54,
  • в Алматинской области - 135,
  • в Атырауской области - 41,
  • в ВКО - 83,
  • в Жамбылской области - 30,
  • в ЗКО - 40,
  • в Карагандинской области - 154,
  • в Костанайской области - 117,
  • в Кызылординской области - 31,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 164,
  • в СКО - 139,
  • в Туркестанской области - 25.

Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 200,
  • в городе Алматы - 512,
  • в городе Шымкент - 44,
  • в Акмолинской области - 56,
  • в Актюбинской области - 108,
  • в Алматинской области - 10,
  • в Атырауской области - 14,
  • в ВКО - 236,
  • в Жамбылской области - 23,
  • в ЗКО - 78,
  • в Карагандинской области - 130,
  • в Костанайской области - 165,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области - 202,
  • в Павлодарской области - 301,
  • в СКО - 125,
  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 864 258 человек.

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