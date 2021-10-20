Более 1600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 октября 2021 года. В стране зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 296. Например, в Алматы количество больных увеличилось на 62, в Актюбинской области - на 39, в Нур-Султане - на 31, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 921 216 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 864 258 человек.
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