28 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143+ и 6426 КВИ-), из них в стационарах находятся 8848 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 721.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 633 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 170,• на аппарате ИВЛ – 100.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 октября 2021 года

18.10.2021 г. зафиксированы 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев – 4979, выздоровевших – 66 753.

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