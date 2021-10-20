Полицейский спровоцировал ДТП в Караганде - погиб годовалый ребенок

37-летний полицейский водворен в изолятор временного содержания.

В Караганде полицейский спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб годовалый ребенок, пострадали двое человек, сообщает zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.

В областном департаменте полиции уточнили, что ДТП произошло 19 октября в 21:45.

По предварительным данным, 37-летний сотрудник полиции на автомобиле Mercedes возвращался домой после смены и двигался по пр. Республики. На перекрестке Республики-Дюсембекова он проехал на желтый сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП от полученных травм скончался годовалый пассажир автомашины "ВАЗ-2114". Водитель автомашины и 27-летний пассажир с различными травмами доставлены в медучреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 345 ч. 3 УК РК. пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве отметили, что 37-летний водитель автомашины Mercedes водворен в изолятор временного содержания.

Департамент полиции Карагандинской области выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего. пресс-служба ДП Карагандинской области

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