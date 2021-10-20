Дубль Месси принес победу ПСЖ

"Шериф" не смог преподнести еще одну сенсацию.

19 октября стартовали игры третьего тура Лиги Чемпионов по футболу, сообщает zakon.kz.

Центральных и важных матчей было немало, команды уже завершают половину игр на групповой стадии. И от исхода каждой встречи зависит судьба выхода клуба в стадию плей-офф.

ПСЖ на своем родном стадионе "Парк-де-Пренс" одержал важную победу над "Лейпцигом" – 3:2. У хозяев отличились Килиан Мбаппе (9 минута) и Лионель Месси (дважды). В конце матча Мбаппе не реализовал 11-метровый. У немцев голы на счету Андре Силвы и Норди Мукьеле. В другом матче группы "A" "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Брюгге" (5:1). Французы вышли в лидеры группы (7 очков). "МСити" – второй (6), далее идут бельгийцы и немцы.

Очень запоминающимся стал поединок в Мадриде, где английский "Ливерпуль" на выезде переиграл "Атлетико" – 3:2. Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Антуан Гризманн, забивший дубль в первом тайме, а затем удаленный во второй половине игры. В отсутствие француза гости усилиями Мохаммеда Салаха вырвали победу на 76-й минуте.

Сенсация первых двух туров Лиги Чемпионов-2021, тираспольский "Шериф", не смог преподнести еще один сюрприз. А точнее, не дал ему это сделать итальянский "Интер", который у себя на поле обыграл молдаван – 3:1.

Другие результаты прошедших 19 октября игр:

"Бешикташ" – "Спортинг" – 1:4"Аякс" – "Боруссия" – 4:0"Порту" – "Милан" – 1:0"Шахтер" – "Реал" – 0:5

Куандык Шынасилов

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