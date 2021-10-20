Жительница ВКО из-за ревности задушила соперницу

Подозреваемая взята под стражу.

Полицейские Восточного Казахстана раскрыли убийство десятилетней давности, сообщает zakon.kz.

Еще в апреле 2008 года неподалеку от трассы "Аягоз - Караганда" был обнаружен труп 35-летней жительницы Аягозского района.

По данным областной полиции, первоначальные следственные действия результатов не дали, и установить личность преступника не удалось.

Однако работа не прекращалась.

В октябре 2021 года полицейские вышли на след подозреваемого. Была задержана 51-летняя жительница Риддера, которая после предъявления ей собранных доказательств и улик сразу же призналась.

Причиной, из-за которой подозреваемая совершила убийство, оказалась ревность к возлюбленному. Потерпевшая в то время находилась вместе с ними в одной компании, и, как показалось подозреваемой, женщина слишком много уделяла внимания ее мужчине. Отмечается, что злоумышленница задушила жертву с помощью пояса от пальто, - уточнили в ведомстве.

По словам заместителя начальника полиции ВКО Талгата Шаяхметова, подозреваемая с санкции суда взята под стражу.

Досудебное расследование в отношении нее продолжается. В случае признания ее виновной ей может быть назначено наказание до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, - заключил он.

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