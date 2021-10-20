Алкоголь будут маркировать только бумажными марками

Также будет упрощена работа с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов.

Комитет госдоходов разработал проект приказа, которым вносятся изменения в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий, утвержденных приказом министра финансов от 29 сентября 2020 года в части работы с маркированными табачными изделиями, сообщает zakon.kz.

Будет упрощена работа с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов. Также принято решение завершить действующий пилот по цифровой маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции и сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками. При этом контроль будет осуществляться путем налогового и гражданского контроля, - сообщили в КГД.

Там отметили, что 16 сентября в правительстве прошло очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в РК, в ходе которого рассмотрены вопросы, в том числе по пилотному проекту маркировки и прослеживаемости алкогольной продукции.

По итогам принято решение упростить бизнес-процессы работы с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов.

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