Раскрыты подробности смертельной "покупки" в Алматинской области

Продавцу грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

В Алматинской области продавец магазина убил покупателя. Жители села Турар рассказали об участниках трагедии, сообщает zakon.kz.

В тот злополучный день между покупателем и продавцом произошла словесная перепалка. В результате 39-летний торговец схватил нож и нанес противнику удар в грудь. Пострадавший скончался. Магазин сразу же закрыли.

Погибшим оказался 54-летний житель села Турар. Местные говорят, он часто выпивал. Впрочем, как и многие жители поселка. Спиртное собутыльники часто брали в долг.

По данным телеканала "Астана", сельчане предполагают, что и в тот день ссора могла разгореться именно из-за алкоголя. Покупатель, к слову, был пьян.

Китайский спирт покупают, вместе с пивом мешают. И все, крыша едет, не работают. А потом эти же продавцы требуют долг. А чем они будут рассчитываться? - отметила Татьяна Тлеубаева, жительница села.

Когда стражи порядка прибыли на место убийства, мужчина сначала все отрицал. Но позже сознался и выдал орудие преступления. Торговца, к слову, односельчане знали как вежливого и дружелюбного человека.

Продавца зовут Аскар. Я бы никогда не подумал, что он способен на такой шаг. Я часто заходил в этот магазин за продуктами, он всегда улыбался, спокойный, никогда никому не грубил. Когда услышал об этой трагедии, испытал шок, - уточнил Мадибек Жаппасбаев.

Сейчас по факту убийства ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса РК проводится досудебное расследование. Продавцу торговой точки теперь грозит до пятнадцати лет тюрьмы, - заявили в полиции.

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