Видео извержения вулкана в Японии попали в Сеть

Приложение zakon.kz
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Вулкан находится в 130 километрах от АЭС "Иката".
На юго-западе Японии происходит извержение вулкана Асо, сообщает zakon.kz.
Один из крупнейших в мире действующих вулканов находится в 130 километрах от АЭС "Иката".
Столб дыма и пепла взметнулся на 3,5 км, а камни разлетаются в радиусе 1 км, сообщает РИА Новости.
Местные власти призвали жителей не приближаться к району, в котором расположен Асо. По словам представителя кабмина страны Ёсихико Исодзаки, правительство занимается сбором данных о ситуации.
Вулкан Асо, высота которого составляет 1592 метра, считается одним из самых крупных на планете. Его извержения происходят регулярно. Предыдущее произошло в 2019 году.
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