У казахстанцев появится новый алгоритм защиты потребительских прав

За первое полугодие 2021 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 8 164 обращения.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции отчитался перед правительством страны о результатах работы по вопросам защиты прав потребителей.

Проблемы, озвученные в докладе, ранее обсуждались на межведомственном совете, в который входят руководители госорганов, НПП "Атамекен", общественных объединений, палат медиаторов и арбитража.

В докладе правительству отмечается, что за первое полугодие 2021 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 8 164 обращения. Это почти на 2,5 тысячи обращений больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За первые шесть месяцев 2021 года госорганами в рамках своих компетенций было рассмотрено 21 100 обращений потребителей. Это на 5 061 обращение меньше, чем в прошлом году.

Большая часть жалоб, выросших в 2,4 раза, приходится на торговлю розничными товарами. В основном они связаны с отказами в возврате денежных средств за реализацию некачественных товаров.

В 3,6 раз увеличилось количество обращений в части электронной торговли.

Согласно анализу, права потребителей чаще всего нарушаются в сфере медицинских услуг, где число жалоб увеличилось на 72%. Недовольство граждан связано с повышением цен на лекарственные средства в аптеках, долгим ожиданием скорой медицинской помощи, очередями в поликлиниках, низкой квалификацией медицинских специалистов.

Кроме того, уполномоченным органом в сфере здравоохранения проведен мониторинг безопасности продукции, в ходе которого было исследовано 12 117 образцов пищевой продукции, из которых 1376 не отвечали установленным требованиям.

Также немало претензий от населения поступило в адрес финансовых, транспортных услуг, связи, ЖКХ.

В финансовом секторе жалобы поступали по вопросам деятельности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых, страховых организаций и так далее.

В области транспортных услуг наблюдается снижение количества обращений почти в 6 раз, что связано с уменьшением поездок граждан из-за пандемии. В сфере связи тоже снизилась статистика обращений. Основные причины жалоб – слабое качество интернета, сложность смены тарифа, необоснованное взимание денежных средств.

Жалобы на услуги ЖКХ связаны с некачественным сервисом по тепло-, энергоснабжению, завышенным размерам тарифов и необоснованным начислениям по оплате коммунальных услуг, неправомерными проверками и заменой приборов учета электроэнергии, отключением электроэнергии и многим другим проблемам.

В 2020 году был проведен соцопрос по вопросам защиты прав потребителей, результаты которого выявили наибольшую неудовлетворенность граждан работой здравоохранения.

45,9% респондентов отрицательно оценили качество медицинского обслуживания. В большей степени не удовлетворены данными услугами жители г.Алматы – 65,5%, Алматинской области – 61,1% и ВКО - 60,0%.

На втором месте оказался железнодорожный транспорт, где процент неудовлетворенности опрошенных составляет 43,2%.

Тех, кто не удовлетворен качеством предоставляемых ж/д услуг, больше всего проживает в Шымкенте – 51,4%, Алматы – 50.3%, Алматинской области – 48,8%.

То же касается междугороднего и автомобильного транспорта, получивших 42% отрицательных ответов.

Жители ВКО – 52,1%, Алматинской области – 49,1% и г.Алматы – 46,6% не удовлетворены качеством услуг в данной сфере. Большинство проживающих в г.Алматы – 13,5%, Жамбылской области – 12,6% и Костанайской области – 12,6% не пользуются данными услугами или же затруднились ответить.

Качество образовательных услуг не устраивает 41,6% респондентов, проживающих в ВКО – 57,6%, Алматы – 53,2% и Алматинской области – 50,8%.

Замыкают пятерку наиболее проблемных сфер услуги связи с критическим показателем 35,9%.

Не удовлетворены качеством услуг в сфере мобильной связи жители Алматы – 59,1%, Алматинской области – 55,0% и Шымкент – 43,8%.

В докладе правительству также прозвучало, что судебная практика показывает, что потребители прежде, чем обратиться в суд, обязаны последовательно пройти первые два этапа трехступенчатого механизма, 1 этап – продавец и субъект досудебного урегулирования потребительских споров, 2 этап – государственный орган.

За 5 месяцев 2021 года в суды по потребительским спорам поступило 916 исков. Из них: 339 или 37% возвращено на досудебное урегулирование на 1 этап, 235 или 26% возвращено со ссылкой на необходимость обращения в Уполномоченный орган.

В этой связи предполагается внести изменения в норму закона, исключив в нем лишний барьер для реализации конституционного права потребителя на судебную защиту.

Существуют и другие пробелы в действующей правоприменительной практике в области защиты потребительских прав, которые планируется устранить во 2-м пакете поправок в законодательство.

25 июня 2021 года проведено первое заседание Межведомственного совета по защите прав потребителей, где были обсуждены предложения по совершенствованию законодательства РК, а также рассмотрен проект Концепции ко 2-му пакету поправок в закон с участием депутатов, членов общественного совета МТИ, руководителей министерств.

30 июня текущего года на портале открытых НПА размещена доработанная Концепция ко 2-му пакету поправок по вопросам защиты прав потребителей для публичного обсуждения. В итоге поступило 56 комментариев, на которые направлены ответы.

8 октября в рамках требований правил законотворческой работы состоялись дебаты, между представителями целевых групп: обществ защиты прав потребителей и субъектов препирательства.

В качестве поправок в закон "О защите прав потребителей" предлагается создать законодательную основу для работы Единой организации по защите прав потребителей и институт омбудсмена в этой сфере, установить четкое правовое регулирование продажи товаров дистанционно, ввести институт по начислению неустойки со стороны недобросовестных предпринимателей, равной сумме ущерба, нанесенного потребителю.

Также предложены и другие меры, которые позволят усилить систему защиты прав потребителей.

Предполагается, что уровень эффективности и государственного регулирования к 2025 году в этой сфере достигнет отметки не менее чем 80%, что повлечет за собой улучшение качества жизни общества.

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