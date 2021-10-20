До 3 градусов мороза ожидается в Казахстане

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 октября, передает zakon.kz.

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны сильные осадки, гололед, усиление ветра, на севере, в центре и на востоке страны - с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 тепла, днем - до 2-10 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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С 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 градусов.

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