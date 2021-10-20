У беременных после первой дозы вакцины от COVID-19 мало антител

Женщины прошли вакцинацию в последнем триместре.

В ответ на первую дозу вакцины от коронавируса беременные и кормящие женщины показывают сниженный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые Университета Дьюка (штат Северная Каролина) в своем исследовании, передает zakon.kz.

После первой дозы вакцины компании Moderna и препарата от фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech у беременных и кормящих женщин наблюдался более низкий титр антител и в целом более слабый иммунный ответ по сравнению с женщинами, которые не беременели в последнее время. При этом после полного прохождения вакцинации различия между небеременными, кормящими и беременными женщинами были минимальными. Вместе с тем у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток, которые в том числе отвечают за работу врожденного иммунитета, - говорится в сообщении ТАСС.

Согласно результатам исследования, которые опубликованы в статье журнала Science Translational Medicine, все кормящие и беременные женщины, участвовавшие в исследовании, прошли вакцинацию в последнем триместре, что, как полагают ученые, могло повлиять на сниженный иммунный ответ после первой прививки.

Данные результаты подразумевают, что вакцинация на более ранних стадиях беременности и бустерная доза позднее помогут максимизировать передачу антител через плаценту и грудное молоко, - резюмировали авторы научной работы.

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