Нигматулин: Эффективное исполнение бюджета начинается с правильного планирования

Все бюджетные деньги должны быть нацелены на конкретный результат, соразмерный объему выделенных средств.

Вопросы эффективного использования бюджетных средств поднял председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе рассмотрения на пленарном заседании палаты законопроекта "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы". Речь, прежде всего, шла о планировании бюджетных инвестиций и среднесрочном бюджетном планировании, сообщает zakon.kz.

По мнению депутатов, имеющиеся недостатки в этой сфере зачастую становятся одной из причин удорожания стоимости бюджетных проектов.

Подрядчики выигрывают тендеры по заниженной стоимости, затем, пользуясь растянутостью финансирования, инициируют под разными предлогами корректировку ПСД, как правило, в сторону увеличения. В итоге, получаем несвоевременно введенный, дорогой и не всегда качественный объект, - сказал спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, настало время внести изменения в Правила планирования бюджетных инвестиций.

По мнению Спикера Мажилиса, эти Правила должны четко регламентировать порядок отбора проектов, сроки разработки их ПСД, согласованные в центре и регионах, график последующего финансирования проектов.

Вот тогда мы получим качественное среднесрочное планирование бюджетных инвестиций, а не как сейчас, когда видение только на первый год строительства, - сказал Нурлан Нигматулин.

Еще один способ предотвращения строительства необоснованно дорогих объектов – применение типовых проектов.

Это даст значительную экономию и оптимизацию государственных средств. И это очень важно, особенно при реализации поручения главы государства о строительстве до конца 2025 года 1000 новых школ. Надо, чтобы у нас не было разнобоя. Где-то просто школа, а где-то – школа с бассейном, где-то – с зимним садом, - отметил спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения проекта трехлетнего республиканского бюджета также были подняты вопросы финансирования, в т.ч. программы модернизации сел, обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с тяжелыми диагнозами, качественной работы "Портала социальных услуг" и др.

При работе над проектом бюджета депутаты уже изыскали на программу модернизации сел дополнительно 38 млрд. тенге. Готовы были найти еще резервы на 10 млрд, но Вы не были готовы по ПСД, - сказал Нурлан Нигматулин, обратившись к министру национальной экономики.

При этом спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости провести тендеры до июля, потому как затягивание сроков зачастую ведет к низкому качеству выполненных работ или же к неосвоению финансовых средств.

Совместно с акиматами необходимо организовать работу так, чтобы указанные издержки, (если их невозможно избежать), были сведены к минимуму, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также акцентировал внимание, что все бюджетные деньги должны быть нацелены на конкретный результат, соразмерный объему выделенных средств.

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