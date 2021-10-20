В Иране обсудили достижения Казахстана за 30 лет Независимости

Об этом сообщает посольство Казахстана в Иране.

Экспертное и культурное сообщество Ирана обсудило достижения Казахстана за 30 лет Независимости, передает zakon.kz.

Пресс-служба Посольства Казахстана в Иране сообщает, что 17 октября в посольстве был организован круглый стол, который был приурочен к 30-й годовщине Независимости Казахстана.

Представителям иранских экспертных и аналитических центров, бизнес-сообществу, видным деятелям культуры ИРИ посол Казахстана А. Оразбай рассказал об основных достижениях страны, проведенных реформах, успехах в реализации внешнеполитических инициатив.

Он особо отметил роль и вклад Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление и развитие республики, а также рассказал о политике и приоритетах нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Отдельное внимание было уделено успехам в развитии казахстанско-иранского сотрудничества со дня установления дипотношений на заре Независимости РК.

Президент Культурного центра ОЭС С. Бахти сказал, что успех Казахстана заключается в том, что страну признали лидером региона. В доказательство он привел высокие экономические показатели РК и объем привлеченных инвестиций - свыше 350 млрд долларов. Также он дал высокую оценку проекту президента Токаева "500 ученых". Другим важным достижением он назвал столицу Казахстана, которая удостоилась награды ЮНЕСКО за вклад в укрепление мира и безопасности, консолидацию мировой культуры.

Бывший посол Ирана в РК М. Дамирчилу рассказал о первых взаимных визитах глав государств и внешнеполитических ведомств, заложивших прочную основу двусторонних отношений и давших мощный импульс их дальнейшему развитию. Он отметил особую роль казахской диаспоры в Иране в укреплении межгосударственных связей.

Участникам круглого стола показали видеоролик о достижениях Казахстана за годы Независимости, а также вручили книги на персидском языке об основных этапах развития государства и роли Елбасы, тексты с основными тезисами Послания Касым-Жомарта Токаева и стихов казахского поэта Абая.

Вниманию гостей были представлены казахские музыкальные композиции и национальные сувенирные экспонаты.

Кроме того, была развернута фотовыставка с историческими памятниками, живописными уголками Казахстана.

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