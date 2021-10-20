В какой срок нужно исполнять решение суда по административному делу

Ответчик обязан исполнить решение суда по административному делу в месячный срок со дня вступления его в законную силу.

В течение какого времени должно быть исполнено решение суда по административному делу, рассказал председатель Специализированного межрайонного административного суда Павлодарской области Адлет Бактияров, передает zakon.kz.

По его словам, ст. 171 АППК устанавливает, что ответчик обязан исполнить решение суда по административному делу в месячный срок со дня вступления его в законную силу, о чем он должен известить суд.

Вместе с тем суд, руководствуясь разумностью и достаточностью при определении срока для исполнения ответчиком судебного акта, вправе установить и иной срок. Например, если исполнение решения не требует определенных усилий со стороны ответчика, привлечения дополнительных административных ресурсов, согласования со смежными организациями и т.п. В этом случае возможно отступление от установленной нормы в сторону уменьшения срока. Так же суд может, не прибегая к своему праву обратить к немедленному исполнению решение суда, уменьшить срок его, если длительное исполнение может нанести вред правам участников процесса и третьим лицам, - пояснил Адлет Бактияров.

В любом случае данный срок не может превышать один месяц, добавил он и подчеркнул, что об исполнении решения суда ответчик обязан известить суд. Эта обязанность отражается в резолютивной части решения суда.

За неисполнение решения суда в установленный срок суд в соответствии со ст. 127 АППК налагает денежное взыскание на ответчика в размере 50 МРП (145 850 тенге).

В случае последующего неисполнения решения суда на ответчика налагается повторное денежное взыскание - уже больше на 10 МРП.

При превышении установленного максимального размера денежного взыскания, составляющего 100 МРП, за неисполнение решения суда наступает уголовная ответственность по статье 430 Уголовного кодекса РК, - отметил председатель суда.

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