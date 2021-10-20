Республиканский бюджет до 2024 года одобрили в Мажилисе

Проект республиканского бюджета сформирован при цене на нефть 60 долларов США за баррель.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает корреспондент zakon.kz.

Министр нацэкономики Асет Иргалиев отметил, что на формирование прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы повлияли внешние и внутренние факторы.

Проект республиканского бюджета сформирован при цене на нефть 60 долларов США за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге, – сообщил он.

По его словам, экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов США. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд долларов США в 2026 году.

Нацбанком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%, в 2023-2024 годах – 4-5%, в 2025-2026 годах – 3-4%. С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году – 9,7 трлн тенге, в 2024 году – 10,4 трлн тенге, – сказал глава ведомства.

Министр добавил, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году – 2,2 трлн тенге и в 2024 году – 2,0 трлн тенге. Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно. Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году – 16,0 трлн тенге. В целом, прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики, – заключил Иргалиев.

Помимо этого, в заключении Мажилиса говорится о прогнозах курса доллара, который закладывается в республиканском бюджете. Так, курс тенге к доллару США определен в размере 425 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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