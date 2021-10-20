Нигматулин: Проект республиканского бюджета отвечает целям развития страны

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект закона "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы".

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул социальную направленность проекта бюджета на предстоящие три года, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект закона "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы".

Работая над проектом трехлетнего республиканского бюджета, депутаты Мажилиса учитывали прежде всего, насколько он обеспечивает качественное и своевременное обеспечение стратегического курса Елбасы и поручений главы государства, озвученных, в том числе, в ежегодных посланиях, - сказал спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, проект республиканского бюджета на предстоящие три года сформирован так, что позволяет выполнить все социальные обязательства государства, отвечает целям развития страны, учитывает непростые условия постпандемического восстановления. При этом задача и депутатов, и правительства - целевое, прозрачное и эффективное освоение выделенных средств.

Как отметил председатель Мажилиса, депутаты изучали, учтены ли в проекте бюджета положения программных документов их партий, нашли ли отражение и депутатские запросы по актуальным вопросам в интересах избирателей.

Совместно с Правительством, государственными органами проделана большая, кропотливая и напряженная работа над проектом трехлетнего бюджета, - сказал Нурлан Нигматулин.

Выполнение социальных обязательств, по словам спикера Мажилиса, предусматривает, в частности, выплаты и пособия, направленные на поддержку семей, индексацию социальных выплат и повышение заработной платы педагогов, врачей, работников культуры и спорта, увеличение стипендий студентам вузов, магистрантам и докторантам, обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации.

Большое внимание в рамках работы над законопроектом было уделено реализации инициатив, заложенных в Предвыборной программе партии Nur Otan. Если говорить в целом, то расходы на социальную сферу составят около 50% от всех расходов, - сказал Нурлан Нигматулин.

Вместе с тем председатель Мажилиса акцентировал внимание на проблемных вопросах. Один из них - формирование доходной части бюджета.

Понятно, что были и есть трудности, связанные с последствиями пандемии коронавируса, волатильностью цен на экспорт, инфляционным коридором. Но все это только подтверждает необходимость поиска дополнительных источников доходов, о чем мы говорим уже не первый год. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно поручал Правительству сократить трансферты из Национального фонда и не решать все время проблему дефицита бюджета за счет его средств. Тем более нельзя допускать использования средств Нацфонда на текущие расходы. Резервы для пополнения доходной части бюджета необходимо искать через определение приоритетов и оптимизацию неэффективных расходов во всех секторах экономики. Вот где резервы. Вот куда нужно направить все усилия, - сказал Нурлан Нигматулин.

Кроме того, по мнению спикера Мажилиса, регионам необходимо самостоятельно реализовывать мероприятия, а не полагаться все время только на республиканский бюджет.

Парламент не только организует действенный контроль за достижением бюджетных показателей, но и окажет необходимую законодательную поддержку с целью совершенствования бюджетного процесса. Только так достигнем поставленных руководством страны целей - устойчивого роста экономики и повышения уровня жизни населения. И здесь мы надеемся на эффективную и результативную работу Правительства, естественно, в тесном, плодотворном взаимодействии с депутатским корпусом, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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