Перед походом в налоговую можно забронировать очередь онлайн

Онлайн бронирование можно осуществить 2 способами.

Перед посещением Управления государственных доходов можно заранее запланировать и онлайн забронировать очередь. Это позволит избежать ожидания в очередях и сэкономить время. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Онлайн бронирование можно осуществить двумя способами.

Первый способ: через официальный сайт Комитета госдоходов - kgd.gov.kz.

На главной странице сайта в разделе "Электронные сервисы" необходимо выбрать вкладку "Онлайн-бронирование". Далее нужно ввести ИИН/БИН, выбрать регион, центр оказания услуги, наименование услуги и необходимую дату, время посещения, указать адрес электронной почты. Затем на указанный электронной адрес поступает сообщение с кодом электронной очереди.

Второй способ: через мобильное приложение "E-Salyq Azamat".

Для этого необходимо загрузить мобильное приложение (доступно для скачивания в Play Market, App Store). После установки следует пройти регистрацию по номеру телефона. Далее в разделе "Электронные сервисы" необходимо выбрать "Онлайн-бронирование".

Потом нужно вести ИИН, выбрать регион, центр оказания услуги, наименование услуги и необходимую дату, время посещения, указать адрес электронной почты. Далее на указанный электронной адрес поступает сообщение с кодом электронной очереди.

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