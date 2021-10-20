Когда достроят ТЭЦ-3 в Нур-Султане? В бюджете снова не нашлось на это денег

По словам главы Минэнерго, бюджет ограничен.

Почему до сих пор не достроили ТЭЦ-3 в Нур-Султане. Этот вопрос подняли депутаты при обсуждении законопроекта РК "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы" на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Судьбой проекта по строительству ТЭЦ-3 заинтересовался депутат Дуйсенбай Турганов.

Вопрос касается проекта строительства ТЭЦ-3 в Нур-Султане. Как известно, население города ежегодно увеличивается, в среднем на 50 тысяч человек. Ежегодно вводится более 2 млн кв метров жилья, а также десятки объектов социальной сферы и бизнеса. Поэтому растет и потребность в тепле и электроэнергии. Уже сейчас город испытывает дефицит тепла. В ближайшие три года потребность возрастет уже на 900 гигокалорий в час, - сказал он.

Мажилисмен напомнил, что для решения этой проблемы еще в 2010 году была разработана ПСД на строительство станции.

Однако при нарастающем дефиците тепла, реализация проекта неоправданно затянулась, в связи с коррективной ПСД по причине перевода на газ ТЭЦ-3, изменениями оборудования, а также курса валют. В соответствии с рассматриваемым бюджетом, на реализацию проекта выделяется 27,9 млрд тенге, с учетом ранее выделенных средств сумма составляет 112,9 млрд тенге. При необходимых 122 млрд тенге. Недостающая сумма составляет около 9 млрд тенге. Если не принимать срочные меры по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-3, то ситуация может привести к проблемам в обеспечении населения и экономики города теплоэнергией. В связи с этим, почему финансовые средства для проекта выделены не в полном объеме и в какие сроки будет завершен проект? - обратился парламентарий к министру энергетики РК.

В ответ на это Магзум Мирзагалиев согласился с тем, что это очень важный проект для столицы.

Действительно, это очень важный проект. С 2010 года продолжается, срок завершения на сегодня запланирован на 2023 год. В следующем году около 25 млрд тенге будут выделяться средства, и в рассматриваемом бюджете эти средства предусмотрены. А на 2023 год на сегодняшний день пока что 3,1 млрд тенге предусмотрено. Тем не менее, в следующем году при рассмотрении бюджета на 2023 год мы надеемся, что соответствующие средства будут выделяться. Недостающая сумма составляет 7,8 млрд тенге, потому мы полагаем, что этот вопрос найдет свое положительное решение, - заверил он.

Вместе с тем спикер Мажилиса обратил внимание главы ведомства, что эти средства не заложены в трехлетнем бюджете.

А в трехлетнем бюджете почему средства не предусмотрены? - спросил он.

По словам главы Минэнерго, соответствующая заявка отправлена, но бюджет ограничен.

Но председатель Палаты считает иначе.

Бумаги у вас не в порядке, не готовы. Проект ваш не готов. При корректировке весной, если не будет готово, то не знаю, как вы будете выкручиваться. Проект может затянуться еще на 10 лет, - предупредил Нигматулин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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