Опасен ли для детской психики сериал "Игра в кальмара" - ответ МОН

Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября и возглавил топ Netflix более чем в 90 странах.

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, не опасен ли для детской психики набирающий популярность среди казахстанских детей сериал "Игра в кальмара", передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что большую тревожность вызывает популярность "Игры в кальмара" среди детей. В этой связи они попросили прокомментировать, не опасен ли этот сериал для детской психики.

Шолпан Каринова отметила, что этот сериал не казахстанского производства и имеет определенное ограничение - он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет.

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В первую очередь именно родители должны обращать внимание на этот факт. Второе, как родители, так и школа в рамках воспитательных мероприятий должны прививать детям навыки различать полезную информацию от отрицательной, необходимо обратить и в школах внимание на этот вопрос. Безусловно, детская психика только формируется, поэтому любая информация должна как в школе, так и родителями контролироваться в домашних условиях, - отметила она.

Она добавила, что с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору глобальной компетенции, предназначенный для того, чтобы развивать у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, различать и выбирать информацию, а также правильно подходить к выбору информации.

Этот курс внедряется с этого учебного года. Но при этом в рамках воспитательной функции школы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание именно на ограничения, которые имеет данный сериал, - резюмировала Каринова.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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