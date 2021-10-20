Досаев обещал вернуть инфляцию в установленный коридор

Исключить, что Казахстан не является частью глобальной экономики, невозможно - глава Нацбанка.

В кулуарах Мажилиса глава Нацбанка Ерболат Досаев поделился мнением по поводу того, есть ли механизмы у финрегулятора по снижению продовольственной инфляции, передает корреспондент zakon.kz.

У нас есть видение, как выправить ситуацию. Но еще раз говорю, исключить, что Казахстан не является частью глобальной экономики, невозможно, - сказал Досаев.

При этом он добавил, что решение вопросов продовольственной инфляции является "главным фактором успешности поставленных в достижении целей по возврату в низкий коридор".

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Мы хотим вернуться в следующем году, верхняя граница 4-6% во второй половине 2022 года, - отметил глава Нацбанка.

Также министр нацэкономики Асет Иргалиев в кулуарах Мажилиса добавил, что правительством ведется работа в направлении контроля цен на социально значимые товары.

Сформирован комплексный план по реализации мер антиинфляционного реагирования. Как было на заседании Мажилиса сказано и премьер-министром, и моими коллегами из других ведомств, еженедельно проводятся совещания, работает Цифровое правительство, где выстроена целая система, которая в живом режиме мониторит. Вопрос, связанный с конкретными мерами: у нас есть меры в двух направлениях. Есть меры быстрого реагирования, а есть меры системные. Системные связаны с более долгосрочным характером. Это строительство национальной товаропроизводящей системы, предполагающей строительство 24 оптово-распределительных центров. Есть вопросы, связанные с краткосрочными мерами. Это вопросы, связанные с закупом товаров народного потребления, на которые сегодня цена растет, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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