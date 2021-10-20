Как будут сдерживать цены на продукты в Казахстане

Инфляция в августе достигла 8,7%.

Как будут сдерживать цены на овощи и другие продукты в Казахстане, рассказали министры сельского хозяйства, торговли и интеграции, передает корреспондент zakon.kz.

Во время обсуждения трехлетнего бюджета депутат Айкын Конуров напомнил, что правительство обещало принять неотложные меры по сохранению уровня инфляции в коридоре 4-6%. Но ситуация за лето только ухудшилась, а инфляция в августе достигла 8,7%.

Резко выросли цены на овощи, к примеру, картофель - на 29%, морковь - на 68%, свекла - на 124%, подорожали мясо и мясопродукты - на 9,5%, крупы - на 22%, масло подсолнечное - на 66,8%. При этом уже много лет выделяются значительные средства на поддержку АПК. В этой связи, Ербол Шыракпаевич (Карашукеев - глава МСХ), ответьте, с чем связано резкое подорожание отечественных продуктов и какие меры предлагает ваше министерство для борьбы с необоснованным ростом цен на казахстанскую продукцию? - спросил мажилисмен министра сельского хозяйства.

Еще один вопрос был задан министру торговли и интеграции. Он спросил Бахыта Султанова о строительстве 24 оптово-распределительных центров.

Отвечая на вопрос, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в сентябре на заседании правительства был принят комплекс антиинфляционных мер, внутри которых МСХ разработало несколько дорожных карт. По его словам, несмотря на засуху, в этом году удалось увеличить площади масличных культур в 1,5 раза - на 200 тыс. га, гречихи - на 40 тыс. га, картофеля - на 10-12%.

По основным овощам и масличным культурам сырья для производства у нас достаточно. Сейчас мы еще готовим меморандумы на 2022-2026 годы, будем увеличивать площади посевов. Кроме того, со стороны Минсельхоза разработан комплекс мер по сдерживанию цен на социальный хлеб, - подчеркнул Карашукеев.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что к 2024 году все 24 оптово-распределительных центра заработают.

Мы ожидаем, что в результате первого этапа по семи первым ОРЦ в следующем году получим урожай по хранению в 20 тыс. тонн. По перевалке продукции первые семь объектов нам позволят получить 1 млн тонн. К 2024 году все 24 объекта начнут действовать. В результате мы обеспечим перевалку продукции приблизительно в 2,2 млн тонн, а также свободный доступ отечественных товаропроизводителей к инфраструктуре переработки и доступ до полок, - пояснил глава Минторговли.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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