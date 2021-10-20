Подать заявку на получение лекарств и медизделий можно онлайн

Обработка запроса осуществляется в течение 15 минут с момента поступления запроса.

Министр здравоохранения РК приказом от 12 октября 2021 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан", сообщает zakon.kz.

Для получения услуги по предоставлению лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в электронном виде нужно зайти в личный кабинет веб-портала "электронного правительства" (egov.kz) с помощью ЭЦП или одноразового пароля, либо абонентского номера, привязанного к учетной записи портала, и подать заявку в электронном формате.

При подаче заявления об оказании госуслуги в "личном кабинете" отображается статус о принятии запроса, а также уведомление.

Для получения госуслуги в бумажном виде необходимо обратиться в поликлинику с удостоверением личности, либо предоставить электронный документ из сервиса цифровых документов.

Ответственное лицо в учреждении здравоохранения проверяет, прикреплен ли обратившийся к этой поликлинике, проводит идентификацию заявителя для оказания госуслуги и принимает решение о выдаче лекарства или медизделий или готовит мотивированный отказ.

Для выдачи лекарств или медизделий предоставляется следующая информация:

ИИН;

ФИО (при его наличии);

Дата рождения;

Наименование нозологии;

Наименование услугодателя;

МНН препарата;

Торговое наименование препарата;

Дата выписки рецепта;

Номер рецепта;

Дата обеспечения рецепта.

Услуга оказывается бесплатно.

Информация о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах, изделиях медицинского назначения поступает через информационную систему лекарственного обеспечения (ИСЛО) в личный кабинет заявителя на сайте электронного правительства.

Как отмечается, обработка запроса осуществляется в течение 15 минут с момента поступления запроса в ИСЛО.

Срок оказания госуслуги с момента подачи документов в организацию здравоохранения, а также при обращении через портал составляет не более трех часов.

Приказ вводится в действие с 30 октября 2021 года.

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