Аэропорт Уральска переименуют

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Аэропорт переименуют в Уральске, сообщает zakon.kz.

По данным регионального издания "Мой город", соответствующее решение было принято на сессии областного маслихата.

Исполняющая обязанности руководителя Управления по развитию языков Света Ганиева заявила, что такое предложение поступило от общественников и депутатов.

Члены общественного совета "Мирас" при партии Nur Otan и депутаты областного маслихата выступили с предложением о переименовании ТОО "Международный аэропорт "Орал". Прошу поддержать предложение о присуждении аэропорту имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой, - отметила Света Ганиева.

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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