В Казахстане за привлечение учителей к субботникам будут наказывать

Педагогов от учебного процесса отвлекать никто не должен.

Те, кто будет привлекать учителей к выполнению несвойственной им работы, будут жестко наказываться. Об этом заявила на брифинге в СЦК вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

Есть закон "О статусе педагога", который защищает их права. У педагога есть право не выходить, например, на субботники. Если педагоги понимают, что это несвойственная функция, то они могут отказаться, - сообщила Шолпан Каринова.

Читайте также: Замакима Семея могут наказать за то, что учителя подметали улицы

Она напомнила, что ранее министр образования и науки четко высказал позицию МОН по данному вопросу.

Мы против того, чтобы учителей привлекали к выполнению несвойственных функций. Жестко будут наказываться, будут приниматься меры в рамках закона ко всем, кто будет привлекать учителей к этим несвойственным работам. Первая функция педагога - это давать детям знания по всем предметам. Обучение, воспитание - это основная функция педагога. На другие мероприятия педагогов отвлекать никто не должен, - заявила вице-министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!