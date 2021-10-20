Смерть 13-летней девочки в Актобе прокомментировали в МОН 

Есть версия, что до суицида девочку довела мобильная игра.

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в СЦК прокомментировала смерть 13-летней девочки в Актобе, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что 17 октября в Актобе 13-летняя девочка спрыгнула с 20-го этажа.

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Есть версия, что до суицида ее довела мобильная игра. Известно ли об этом случае, были ли такие же ситуации в других регионах? - поинтересовались журналисты.

Шолпан Каринова заверила, что Минобразования следит за всеми фактами смерти детей.

Работа в данном направлении ведется не только МОН. Как вы понимаете, здесь большая межведомственная работа необходима, и она проводится органами образования совместно с органами внутренних дел, здравоохранения и акиматом. Каждый случай рассматривается отдельно. По данному факту также ведется работа, по итогам будет сообщено, - отметила вице-министр.

Она также сообщила, что школьные психологи встречаются с детьми.

Школьный психолог соответствующую работу ведет. По конкретным случаям суицидов нужно разбираться. Психолог может увидеть, может и не увидеть эти факты. Ни одного случая суицида в организациях образования нет. Всегда это происходило в стенах домашнего очага. В первую очередь здесь должны об этих фактах знать родители. Если есть тревожность и опасения, родители должны обращаться к специалистам, чтобы предотвратить эти факты, - пояснила она.

В этой связи Каринова призвала родителей стремиться хорошо знать своих детей, заниматься со своими детьми и сигнализировать о фактах суицида и тревожных сигналах в первую очередь в школу и психологу.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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