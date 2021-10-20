Astana Qazaqstan Team подписала трех гонщиков за два дня

Свой первый профессиональный контракт с "Астаной" подписал Нурберген Нурлыхасым.

Казахстанская велокоманда пополнилась новыми велосипедистами, которые выступят в будущем сезоне, сообщает zakon.kz.

Итальянская часть казахстанской велогруппы увеличилась с приходом Валерио Конти и Антонио Нибали. Они будут выступать в майках "Астаны" ближайшие два года, информирует пресс-служба Astana Qazaqstan Team.Валерио Конти за восемь лет в Мировом Туре добился ряда высоких результатов. Он выиграл "Гран-при Бруно Бегелли", одержал победу на одном из этапов "Тура Японии", стал победителем этапа "Вуэльты Испании" в 2016-м. Занял второе призовое место в общем зачете "Президентского Тура Турции-2019" и выиграл "Трофео Маттеотти-2020". В 2019 году Конти провел 5 дней в розовой майке лидера "Джиро д’Италия".В 2021 году два вторых места на однодневках "Джиро делл’Аппеннино" и "Гран-при Лугано".

Антонио Нибали известен как сильный помощник лидеров как на Гранд-турах, так и на недельных гонках. В то же время Антонио всегда активен в отрывах, где ищет шанс побороться за победу. В 2018 году он выиграл этап на "Туре Австрии", был 8-м на "Гран-при Лугано". В этом сезоне гонщик отметился 6-м местом на этапе "Тура Альп" и стал 12-м в итоговой классификации "Тура Сицилии".

19 октября свой первый профессиональный контракт с "Астаной" подписал Нурберген Нурлыхасым. Действующий чемпион Казахстана в групповой гонке среди спортсменов до 23 лет будет выступать в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team.

Я рад и очень взволнован большим шагом в моей карьере, который вот-вот сделаю. Переход в Мировой Тур в составе нашей команды Astana Qazaqstan Team – это мечта, которая становится явью. Мне удалось провести неплохой сезон в молодежных гонках, но я прекрасно понимаю, что Мировой Тур – это совсем другой уровень, другая подготовка, другие цели. Всеми мыслями я уже в новом сезоне, который готовлюсь начать в лучшей команде рядом с гонщиками, за которыми слежу и за которых болею с самого детства, – сказал Нурберген Нурлыхасым.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!