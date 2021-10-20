Мужчину, ударившего проводника, задержали.

Мужчина избил проводника поезда "Актобе-Атырау", передает zakon.kz.

Заявление от 51-летнего проводника пассажирского поезда поступило в Линейный отдел полиции на станции Атырау. Он сообщил, что при исполнении им своих служебных обязанностей в пути следования поезда со станции Мукур к нему подошел незнакомый мужчина и начал грубить. После словесного конфликта молодой человек нанес проводнику телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний житель Атырауской области.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.1 ст. 293 УК РК (Хулиганство), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

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