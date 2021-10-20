Trade in: старая квартира на новую

Эта программа удобна тем, что не нужно самим заниматься продажей.

Чтобы упростить жизнь и сохранить время покупателей жилья, застройщик RAMS Qazaqstan разработал программу Trade In - в рамках нее можно обменять свою старую квартиру на новую.

Подробнее о ней нам рассказал ведущий специалист отдела Trade In компании RAMS Qazaqstan Роман Мягков.

Критерии программы:

1. Дом должен находиться в черте г.Алматы и не быть старше 1961 года постройки.

2. В программе участвуют любые квартиры. Частные дома, офисы, паркинги не принимаются к обмену.

3. Старое жилье можно обменять на коммерческую недвижимость.

Зачем нужна программа, если можно продать старое жилье и затем купить новое?

- Эта программа идеальна для той категории клиентов, у которых мало времени и нет желания самостоятельно заниматься обменом/продажей квартиры. Клиент значительно экономит свое время, не проводит переговоры с потенциальными покупателями, а также, что немаловажно сегодня, не сталкивается с так называемыми «черными» риэлторами. Сотрудничество с профессиональными компаниями гарантирует защиту от мошенников. Мы гарантируем прозрачность сделки.

Как происходит обмен?

- Клиент обращается в нашу компанию с целью обменять свою старую квартиру по Trade In. Он называет примерную стоимость, в которую он оценивает свою недвижимость. Взамен старого жилья он выбирает новую квартиру любого класса в наших жилых комплексах. Затем вносит задаток. Далее квартиру оценивают, в случае, если цена устраивает клиента, то его недвижимость выставляется на продажу. Все юридические нюансы и продажу жилья мы берем на себя. Клиент освобождается от всех действий, его присутствие необходимо только при оформлении сделки, когда на его старую квартиру находится покупатель. После продажи старой квартиры новую в выбранном ЖК мы переоформляем на клиента, и ему возвращается задаток.

Хочу отметить немаловажный фактор программы - на момент реализации цена за 1 квадратный метр выбранной квартиры фиксируется. То есть на клиента уже не будет распространяться повышение цен. В то же время, если клиент будет самостоятельно продавать жилье, то повышения цен ему не избежать.

Сколько уходит времени на все про все?

- У всех разные квартиры и сроки тоже индивидуальные. Например, недавно обратился клиент с квартирой в районе Абая-Алтынсарина, он выбрал ЖК «Ламия», на все оформление и продажу ушло 10 дней. Но мы стремимся к тому, чтобы в будущем продажа квартиры и оформление ПДКП занимало бы три дня.

Условия от RAMS Qazaqstan

- Могу со всей уверенностью заявить, что у нас идеальные условия по программе Trade In. Клиент может выбрать любую квартиру любой стоимости. В зачет покупки идет стоимость старой квартиры, а оставшуюся часть можно взять в ипотеку или воспользоваться беспроцентной рассрочкой от компании. Также в программе могут участвовать квартиры, которые стоят больше, чем покупаемая: разница при перепродаже передается клиенту. Помимо этого в рамках программы Trade In мы предоставляем скидки на приобретение квартир в наших ЖК до 12% за 1 квадратный метр.

Отзывы

- По совету брата я обратилась в компанию RAMS Qazaqstan с целью обменять квартиру в Алатауском районе. Эта программа удобна тем, что не нужно самим заниматься продажей. Отвечать на бесконечные звонки заинтересовавшихся лиц, проводить для них осмотр квартиры. Мне удобно, чтобы этим занимались профессионалы. Нашу квартиру получилось продать за 2 недели. Взамен старого жилья мы приобрели квартиру в строящемся ЖК RAMS City, - поделилась жительница Алматы Екатерина Донецкая.

- Мы опубликовали объявление о продаже квартиры в микрорайонах, но случайно увидели рассылку о запуске программы Trade In. По всем параметрам нам подошла эта услуга. Обратились в офис застройщика, нашу квартиру оценили в 21 млн тенге. Нас устроила эта сумма, а взамен старого мы выбрали недвижимость в ЖК Lamiya, - рассказала Маргарита Дроздова.

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