Введут ли в школах и вузах страны предмет о семейных ценностях

Депутат считает, что это поможет сократить число разводов.

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в СЦК прокомментировала предложение депутата Мажилиса ввести в учебную программу школ и вузов страны новый предмет о семейных ценностях для профилактики разводов, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее мажилисмен Дархан Мынбай отметил высокий процент разводов в Казахстане и предложил для решения этой проблемы ввести в учебную программу школ и вузов страны уроки семейных ценностей.

Депутат считает, что это поможет сократить число разводов. Что вы об этом думаете? Нужен ли такой предмет? Если да, кто и как будет этому обучать? Какие требования будут предъявляться к такому учителю? - поинтересовались журналисты у Шолпан Кариновой.

Вице-министр сообщила, что в школах такого предмета не будет.

Не предполагается введение нового предмета. Семейные ценности сейчас в достаточном объеме имеются в действующих учебных программах. Есть предмет "Самопознание", в котором в достаточном объеме эта тема раскрывается. Есть ряд других предметов, в которых поднимаются вопросы семейных ценностей, семейных традиций. Мы в этом направлении будем дальше работать, - добавила вице-министр.

Кроме того, такая работа, по ее словам, будет вестись во всех организациях образования - школах, колледжах и вузах - в рамках воспитательных мероприятий.

Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев в свою очередь отметил, что некоторые вузы страны уже ввели предмет "Ценностные ориентиры образования", в рамках которого студентов знакомят с универсальными общечеловеческими ценностями.

Некоторые вузы могут и уже начали это активно внедрять в рамках воспитательной работы со студентами и оказания им в целом социальной поддержки, - резюмировал Ергалиев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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