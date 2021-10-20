21 октября в Казахстане начнет портиться погода  

Ожидаются сильные осадки.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 октября, передает zakon.kz.

Погоду большей части страны будет определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке днем сильные осадки (дождь, снег), лишь на востоке и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на юге – пыльная буря, на западе, севере страны – гололед, низовая метель, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на северо-западе области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, во второй половине дня гололед, низовая метель.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, на западе, юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах порывы 23 м/с.

В Кызылординской области утром и днем на севере и в центре области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке области туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на востоке ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, северо-востоке ожидаются гололед, туман, на западе, северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере, западе гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере, западе туман, днем на западе, юге, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере области ночью туман.

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