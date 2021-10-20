Хранение фотоснимков, видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.

Что является основанием для таможенного досмотра (осмотра), рассказали в Департаменте госдоходов по Мангистауской области, передает zakon.kz. Согласно новым правилам, основанием для проведения таможенного досмотра (осмотра) является:

Сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

наличие штампа «Контроль ИДК под подозрение» на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка или сведений в информационной системе органов государственных доходов о необходимости проведения таможенного досмотра, проставленных по результатам проведения таможенного контроля с использованием ИДК таможенным органом отправления;

наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях;

необходимость идентификации при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, предусмотренными законодательствами ЕАЭС и РК, за исключением таможенных процедур "Свободная таможенная зона" и "Свободный склад";

наличие признаков несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС и РК, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных норм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.

Перед проведением таможенного досмотра направляется уведомление о месте и времени таможенного досмотра декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, если эти лица установлены по форме согласно приложению 1 к Правилам проведения таможенного досмотра и осмотра, - пояснили в ДГД.

Уведомление направляется на бумажном носителе, электронным сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в процессе совершения таможенных операций.

При наличии рекомендаций автоматизированной системы управления рисками, распечатывается и выдается либо посредством информационной системы направляется уведомление о применении мер по предотвращению и минимизации рисков.

После прибытия на место проведения таможенного досмотра и осмотра уполномоченное должностное лицо:

проверяет полномочия лиц, присутствующих при проведении таможенного досмотра, а также основания их присутствия в зоне таможенного контроля; устанавливает факт присутствия или отсутствия представителей иных государственных органов, участие или присутствие которых при проведении таможенного досмотра предусмотрено законодательством республики; устанавливает факт предъявления товаров, транспортных средств, грузовых емкостей, контейнеров, багажа физических лиц, средств идентификации к таможенному досмотру.

Уполномоченное должностное лицо принимает решение в начале проведения таможенного досмотра в случае, если предъявленные товары находятся на специально оборудованной площадке, обустроенной для проведения таможенного досмотра, в помещениях, предназначенных для временного хранения, или в зоне таможенного контроля органов государственных доходов, - рассказали в КГД.

Таможенный досмотр проводится в отношении всех наименований товаров (за исключением товаров, указанных в подпункте 5) настоящего пункта) перемещаемой товарной партии, в объеме всего количества товаров, составляющих товарную партию, с обязательной полной выгрузкой всех товаров из транспортного средства (за исключением случаев, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта).

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение следующих операций:

полное взвешивание товаров;

пересчет грузовых мест со вскрытием всех грузовых мест;

пересчет количества предметов во всех грузовых местах.

При этом производятся вскрытия, пересчет и взвешивание исключительно одного грузового места в соответствии с транспортными перевозочными документами с соблюдением установленных требований.

При проведении таможенного досмотра, назначенного на основании автоматизированной системы управления рисками, при наличии рекомендации и проведения видеосъемок, уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение непрерывной видеосъемки всего процесса таможенного досмотра.

После начала видеосъемки уполномоченное лицо озвучивает и комментирует весь процесс таможенного досмотра.

Объем и степень таможенного досмотра (осмотра)

Таможенный досмотр проводится в объеме и степени, установленных профилем риска. Изменение объема и степени таможенного досмотра не допускается.

В случае, если объем таможенного досмотра, определенный при срабатывании профиля риска, предполагает таможенный досмотр товаров всех наименований перемещаемой товарной партии, уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение следующих операций:

полное взвешивание товаров;

пересчет грузовых мест со вскрытием всех грузовых мест;

пересчет количества предметов во всех грузовых местах.

Также говорится, что при проведении таможенного досмотра (смотра) и повышение его эффективности применяются различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявлять необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников).

Фото- и видеосъемка включает в себя общий план (внешний вид) грузового отсека транспортного средства (контейнера), фиксацию его номера и целостности наложенного обеспечения, а при проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров, размещенных на временном хранении, общий вид размещения товаров в месте временного хранения, целостности наложенного обеспечения (при временном хранение товаров в отдельном помещении).

Хранение фотоснимков, видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.

После завершения таможенного досмотра (осмотра) и фиксации выявленных фактов нарушений:

В случае обнаружения при проведении таможенного досмотра признаков административного правонарушения уполномоченным должностным лицом принимаются меры в соответствии с КоАП. В случае обнаружения признаков уголовного правонарушения уполномоченное должностное лицо направляет материалы в службу экономических расследований.

За неправомерные решения, действия (бездействие) уполномоченные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

В случае невыполнения законных требований уполномоченных должностных лиц, а также совершения действий, препятствующих выполнению возложенных на них обязанностей по проведению таможенного досмотра (осмотра), уполномоченные должностные лица в пределах своей компетенции принимают меры, направленные на привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьей 558 КоАП.

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