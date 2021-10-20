В Германии, России и США граждане Казахстана смогут получить паспорт за 30 дней

Граждане Казахстана находящиеся на территории Германии, России и США смогут получить паспорт за 30 дней.

Срок оказания государственной услуги по изготовлению паспортов гражданам Казахстана, находящимся на территории Германии, России и США, сократился с 80 дней до 30, передает zakon.kz.

В свете текущей ситуации с пандемией COVID-19 Министерство иностранных дел Казахстана уделяет особое внимание сокращению сроков предоставления паспортов гражданам Казахстана, находящимся в других странах. Если раньше срок изготовления паспортов составлял 80 дней, то сейчас благодаря совместным усилиям государственных органов он сократился до 30 дней.

Реализация пилотного проекта МИД и МВД по сокращению сроков в настоящее время продолжается. На сегодня уже 33 казахстанских гражданина, подавших заявления через загранучреждения Казахстана в Германии, получили свои паспорта в соответствии с новыми стандартами по срокам их оформления, - сообщается на сайте МИД иностранных дел РК.

Стоит напомнить, что пилотный проект успешно реализован в Посольстве Казахстана в России и загранучреждениях Казахстана в США. Работа по расширению списка стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов, продолжается.

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