Еще один праздник появится в Казахстане

Свой праздник будут отмечать предприниматели.

Министерство национальной экономики приступило к разработке проекта постановления правительства, после утверждения которого в календаре праздничных дат появится новая – 9 сентября – День предпринимателей Казахстана. Об этом сообщила НПП "Атамекен", передает zakon.kz.

Праздник предназначен для того, чтобы выразить благодарность и уважение людям, которые добились успеха, иногда вопреки всему, и сумели помочь многим людям, создавая для них рабочие места. 9 сентября, в День предпринимателей, будут отмечать заслуги людей, которые открывают свой бизнес, продвигают благотворительную, социальную и этическую практику ведения бизнеса, привлекать внимание к вопросам инноваций, лидерства, а также актуальным проблемам предпринимательства, – отметили в НПП.

С инициативой учреждения официального профессионального праздника выступила Нацпалата предпринимателей "Атамекен". В августе этого года она обратилась с идеей в правительство.

День предпринимателей Казахстана – действительно актуально и важно для сотен тысяч казахстанцев, – рассказали в НПП. – Он будет служить объединяющим фактором. Последние два года для предпринимателей были особенно непростыми. Пандемия заставила сокращаться, оптимизироваться, менять модели управления, форматы бизнеса. И сегодня бизнесмены – герои, они достойны получить признание за свой труд.

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