Все казахстанские теннисисты провалили Кубок Кремля

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Андрей Голубев выступал в парном разряде.
Неудачно сложилась турнирная сетка для казахстанских теннисистов на турнире в Москве, сообщает zakon.kz.
Все пятеро отечественных мастеров большой ракетки не смогли преодолеть стартовый круг самого главного теннисного турнира России. 20 октября список неудачников пополнил Андрей Голубев, который выступал в парном разряде.
Казахстанец в дуэте с теннисистом из Монако Хьюго Нисом, получившие от организаторов второй номер посева, проиграли Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Молтени (Аргентина) – 5:7, 7:6, 7:10.
Читайте также: На Кубке Кремля из казахстанцев остался только Андрей Голубев
Напомним, до этого турнирную сетку Кубка Кремля покинули Дмитрий Попко, Анна Данилина, Елена Рыбакина и Александр Бублик.
Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!