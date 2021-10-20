Избиение полицейских - начальника ЛОП освободили от должности

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Руководство Департамента полиции на транспорте считает, что данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину.