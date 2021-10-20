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Премия пройдет 14 ноября.
Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Иманбек номинирован на премию MTV EMA, сообщает zakon.kz.
Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
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Меня номинировали на премию MTV EMA в категории #BestMTVRussiaAct! Голосование начнется совсем скоро, - отмечено в сообщении.
Премия пройдет 14 ноября в Будапеште.
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Иманбек Зейкенов получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN.
В марте 2021 года он получил Grammy.
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