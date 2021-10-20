"Нашел случайно": у жителя Алматы изъяли мефедрон

Более 30 свертков мефедрона изъяли у жителя Алматы

На территории Ауэзовского района у 32-летнего жителя Алматы патрульными полицейскими изъяты восемь свертков с психотропными веществами. Задержанный рассказал, что свертки он нашел случайно и решил оставить их себе. Еще один 26-летний местный житель был задержан с 31 свертком синтетического средства “мефедрон”. Согласно показаниям молодого человека, синтетические наркотики он употребляет лично, информирует zakon.kz.

На сайте Polisia.kz сообщается, что изъятое зелье составляет особо крупный размер и является психотропным веществом. В ходе проверки синтетические наркотические вещества изъяты.

Зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 ч.4 УК РК “Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ, в особо крупном размере“, а это от трех до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба любителя синтетики водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы, – пояснил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

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