Токаев назвал причину роста цен на продукты

Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве, сообщает zakon.kz.

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Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50% все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие - это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее, тенденция налицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства, - цитирует главу государства Акорда.

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Также значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.

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Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70% занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. (...) Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий. Касым-Жомарт Токаев

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