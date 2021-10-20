СМИ: Facebook сменит название

Соцсеть Facebook прокомментировало информацию, назвав ее спекуляцией.

Компания Facebook планирует сменить название на следующей неделе, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет портал Verge со ссылкой на источник.

Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной", — утверждает собеседник Verge.

Якобы глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить это на ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о ребрендинге могут объявить раньше.

Ребрендинг, вероятно, будет позиционировать соцсеть Facebook как лишь один из многих продуктов материнской компании, пишет издание. Новое название должно отразить ее намерение создать метавселенную.

Соцсеть Facebook прокомментировала информацию о смене названия в ответе на запрос "Известий".

Мы не комментируем слухи и спекуляции. официальный представитель Facebook Джо Осборн

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является "вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов".

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