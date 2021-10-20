Глава фонда Бриджит Бордо объяснила, как решить проблему с бродячими собаками в Нур-Султане

Она добавила, что единственный действенный и рабочий метод по управлению численностью бездомных животных: отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать обратно в среду обитания.

Акимат Нур-Султана не сможет решить вопрос с бездомными животными, используя нынешнюю практику по отлову животных, сказала на брифинге руководитель Фонда Бриджит Бардо Бриджит Олуа, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент были встречи с акиматом Нур-Султана, в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, с представителями НПО и правозащитных организаций. Также удалось посетить частные приюты и два изоляционных центра при акимате столицы. Главная мысль, которую хочу донести, что отлавливать бездомных животных и отвозить в приюты - это не тот метод, который будет работать. Например, в изоляционном центре у вас содержатся более 3 тыс. собак, но мы видим, что на улице такое же количество бездомных животных. Эти методы не помогут. Бриджит Олуа

Она добавила, что единственный действенный и рабочий метод по управлению численностью бездомных животных - отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать обратно в среду обитания.

По ее словам, в ходе беседы в акимате госслужащие объясняли, что граждане просят их решать вопрос с отловом, так как боятся, что собаки будут вести себя агрессивно и кусать прохожих и детей.

Однако руководитель фонда призналась, что при посещении изоляционного центра 90% таких собак добрые и мирные.

Таким образом, мы сталкиваемся с большой дилеммой. С одной стороны, мы видим людей, которые говорят, что акимат жестокий и отлавливает собак, с другой - акимат, который говорит, что люди хотят, чтобы их забрали с улиц. Но при посещении приютов я заметила, что и люди сами не торопятся брать животных к себе. Я вижу, что, наверное, население Казахстана еще не воспринимает животных как компаньонов. Больше, наверное, для ваших граждан животные - это средства достижения каких-то целей. Например, чтобы они охраняли территорию или для других целей. Если эти животные не выполняют свою цель или становятся ненужными, то их просто выкидывают на улицу. Бриджит Олуа

Также, по ее словам, есть необходимость поработать над законами в Казахстане, чтобы владельцы были более ответственны за своих животных.

Она напомнила, что на встрече с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов было обсуждение подготовленного законопроекта о жестоком обращении с животными.

Самое важное, что в ходе встречи обещали включить такие нормы, которые будут проявлять терпимость, чтобы на улицах были бездомные животные. Потому что это как раз правильные условия, чтобы делать эффективную программу стерилизации для управления численностью. Конечно же, мы должны в этом законе обозначить животных как живых существ, которые также чувствуют. Есть надежда, что это все будет включено. Бриджит Олуа

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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